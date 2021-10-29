櫃買中心29日表示，舉辦「櫃買系列指數雙冠王」活動，11月1日起正式開跑，本次活動分為「神算王」及「績效王」兩大主軸，投資人只要填寫手機號碼及基本資料，即可於11月1日至12月30日期間輕鬆參加活動拿好禮。

「神算王」活動周周開獎，投資人可於每週一至週四上午9時至晚上12時，登入活動網頁並預測「櫃買富櫃200指數」當週五之收盤點數，每日前50名參加者可獲得早鳥禮-超商購物金50元，每週預測點數最接近的前80名神算王，還可以獲得200元至2000元不等的好禮。

「績效王」活動則是要讓投資人透過模擬投資競賽，建立永續投資及風險管理的概念，投資人可於活動前三天（11月1日至月3日），自臺灣上櫃永續指數前10大成分股、兆豐上櫃ESG電菁N（020026）及元大上櫃ESG成長N（020027）等12檔標的中挑選5檔以上標的，以模擬1000萬元之資金建立自己的投資組合，並開放於活動中期（11月29日至12月1日）依據投資損益調整投資組合，競賽活動依期間投資報酬結果擇優勝出。

另為提醒投資大眾注意股票投資風險，櫃買中心在本次活動另設有20％的自動停損機制，以強化投資人提高風險意識，注意交易安全。櫃買中心將於12月30日收盤後結算競賽結果，前80名皆可獲得價值千元以上的好禮，績效最佳者可以獲得15000元的冠軍獎金。

櫃買中心指出，為鼓勵投資人踴躍參與，除前開獎項外，將於活動結束後，針對「神算王」的忠實支持者設有「鐵粉獎」400名（參加6次以上），也將自「績效王」的參加者抽出「參加獎」100名，如果兩項遊戲都參加，還可加抽「雙冠一起獎」100名，幸運的得獎者可獲得200元至500元的超商購物金。另綁定數位五倍券的投資人更可於活動期間至活動網頁登錄數位五倍券優惠代碼，中獎機會將以五倍計算。 本次《尋找櫃買系列指數雙冠王》活動詳情已公布於櫃買中心網站（http://www.tpex.org.tw）「首頁\指數系列\尋找櫃買系列指數雙冠王專區」項下，投資人可掃描下方QR code進入活動網頁，投資人可把握機會成為「櫃買系列指數雙冠王」。