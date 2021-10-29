近來科技大廠競相投入「元宇宙」開發，臉書宣布兩年內將投資5000萬美元於元宇宙、AR、VR研究；NVIDIA運用其元宇宙平台建置虛擬執行長，並在全球人工智慧大會登場，以假亂真的圖像讓不少線上與會者都認為是真人到場。

元宇宙目前尚在起步階段，相關應用包含社群互動軟體、5G基礎建設、VR/AR穿戴裝置、AI晶片等，根據彭博資訊今年十月統計，元宇宙相關商機至2024年將達8000億美元，元大投信ETF研究團隊建議投資人可透過元大全球AI ETF(00762)和元大未來關鍵科技ETF(00876)搶攻元宇宙廣大商機！

國際藝術品拍賣巨頭蘇富比今年四月將一系列虛擬畫作以1680萬美元價格成功賣出，十月初則將一段1分半鐘的未公開電影片段以428萬港幣售出。上述熱銷現象凸顯愈來愈多使用者在意虛擬空間的布置和虛擬商品的收藏，這只是元宇宙的冰山一角，未來虛實整合後，更多元的應用將陸續問世。

「虛」指的是社群互動、網路商城、線上娛樂等各項虛擬應用，以社群龍頭臉書和科技巨擘谷歌最具代表性，前者斥資研發最新AR/VR技術，打算讓全球28億使用者在元宇宙中渡過工作、娛樂、開會、購物等日常生活，徹底實現無遠弗屆的社群互動。另一方面，谷歌也積極研發VR裝置，同時旗下全球最大影音平台Youtube大力推廣VR影片，藉由身歷其境體驗逐步實現元宇宙。「實」就是5G基礎建設、5G晶片、智慧穿戴裝置、高效運算晶片等，另因元宇宙讓每位使用者都能打造自己的虛擬空間與虛擬產品，龐大的數據量將使雲端資料中心需求大增，全球5G關鍵廠商、AI晶片商、雲端資料中心等有望搭上元宇宙熱潮。

元大全球AI ETF(00762)追蹤STOXX全球人工智慧指數，成分股包含AI演算法、大數據雲端資料儲存公司和高效運算晶片大廠，均為發展元宇宙不可或缺的關鍵企業；元宇宙強調即時性，背後仰賴低延遲性、傳輸迅速的5G基礎建設與通訊元件，元大未來關鍵科技ETF(00876)追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，成分股包含全球5G元件與基礎建設製造商。元大投信ETF研究團隊建議投資人在元宇宙起步階段，同時布局元大全球AI ETF(00762)和元大未來關鍵科技ETF(00876)把握將來虛實整合商機。