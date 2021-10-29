「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投案，12月18日舉辦投票；前總統陳水扁今在臉書「扁擔物語」表示，2004年國民黨反對公投綁大選、2021年國民黨推動公投綁大選。「政治沒有永遠的朋友、民主沒有絕對的真理」。

陳水扁今指出，台海就在柴山的另一邊，阿扁東望太平洋另一端。遙想台灣就在兩強之間難為小。

他說，美國是台灣的盟邦安全的夥伴。2004年首度舉辦的全民公投，「強化國防」與「對等談判」，國家安全是台灣全民的共同語言，有強而有力的國防才能對等談判。

陳水扁曾指出，2004年他就台灣國家主權遭受來自中國的危害威脅，特別提出強化國防與對等談判二項公投案，與總統大選合併舉行，藍營不但用「雙二一」高門檻，讓公投成不了案、過不了關。並反對公投綁大選，極盡杯葛之能事。雖認為藍營欠他一個道歉，不過也說，「愛不用說抱歉，恨道歉也沒有用」。先知都是寂寞的，甚至生前也是含冤莫辯的。