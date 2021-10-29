明天就是台北市立動物園107歲的生日，今年同樣有一個超級喜訊要和大家分享！睽違了7年之久，動物園再度有新生兒來報到，在10月5日這天一隻國王企鵝寶寶「A-Me-Chan（飴醬）」誕生，寶寶的性別尚無法得知，目前由企鵝爸媽輪流照顧，穩定成長中。

園方表示，10月30日上午11點，動物園將在臉書粉絲專頁登場的「ZOO界保育頒獎典禮」直播，將為大家揭曉「生ZOO蛋糕我設計」、「動ZOO變裝魟爬啼」及「金剛猩猩Jabali抓週預測」線上活動投稿獲獎者及預測結果，一起祝賀動物園生日快樂。

台北市立動物園在去年9月透過「日本動物園暨水族館協會」及「歐洲動物園暨水族館協會」跨區族群管理合作計畫，由日本天王寺動物園借殖來台，年齡23歲的雄性國王企鵝「Wilson」，在今年的繁殖季成功擄獲雌性國王企鵝「台容」的芳心，展開交往。

保育員指出，「台容」在8月12日產下一顆蛋，由夫妻倆輪流孵蛋，歷時53天的等待，國王企鵝寶寶順利在10月5日破殼，目前暫時先由具備育幼經驗的爸爸照養。日本天王寺動物園在第一時間接獲國王企鵝寶寶誕生的消息時，也感到非常地振奮，他們特地為新生寶寶命名為「A-Me-Chan（飴醬）」，是糖果的意思，為大阪文化，代表台北跟大阪之間的友好和甜蜜的祝福。

今年受到疫情影響，動物園從建園107年以來的首次長時間封園2.5個月，為了和大家分享動物園在野生動物保育路上辛苦耕耘的成果並避免群聚，明天上午11點，首度以線上舉辦園慶活動的方式，邀請大家一同歡慶立動物園107歲生日。