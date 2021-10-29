臉書改名Meta、元宇宙題材正夯，宏達電(2498)搶下門票，今(29)日宣布HTC首款沉浸式VR眼鏡，HTC VIVE Flow將於11日1日與消費者正式見面，台灣為全球首發市場，也在新品帶動下，宏達電近期融券續增，且處於限制交易階段、甚至被延長處分股時間，今早盤後股價黑翻紅拉高，大漲逾5%，站上60元大關、最高達62.8元。

元宇宙近期話題正熱，臉書也正式宣布更名為「Meta」，等於宣示臉書將營運重心轉向元宇宙，宏達電也順勢搭上元宇宙列車，近期股價瘋漲，今已經站上60元大關，目前限制交易期限也延長至11月11日。

宏達電VIVE Flow內建高達100度的寬廣視野、清晰3.2K解析度和流暢的75Hz螢幕更新率，創造無與倫比的極致視覺體驗。VIVE Flow內建調整焦距轉盤，可適用使用者視差，加以調整取得清晰視野即可輕鬆裸視使用。同時內建頂級揚聲器與降噪麥克風，帶來身歷其境的3D立體環場音效，也可連線至藍牙無線耳機，打造真正專屬的沉浸空間。

宏達電自2015年前切入VR領域，期間持續推出多款硬體設備，並持續投資軟體應用，本次也看好即將推出的VIVE Flow沉浸式VR眼鏡可望吸引更多消費者加入，將成為有史以來銷售最佳的VR裝置。

VIVE Flow於11月1日正式開賣，建議售價為新台幣14990元。HTC網路門市、PChome購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、蝦皮購物、神腦線上等各大電商平台及中華電(2412)門市與聯強指定通路亦全面開賣。搭配中華電搭定資費月付1399元，VIVE Flow就可以0元購機，合約期間還可享有Hami Video及精彩Hami包等優惠。