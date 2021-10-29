嘉義大學正在遴選新任校長，且第一階段是首次由全校教師普選。不過此前該校遴選委員會調降當選門檻，將校務會議決議的第一階段得票門檻1／2降為1／3；雖然之後遴委會成員變更，但新增代表的委員會依然未恢復原本規定。該校應用歷史系教授吳昆財、土木系教授蔡東霖、外語系教授蘇復興聯名要求解散遴委會並暫停此次校長選擧，以及立即恢復第一階段1／2得票門檻。

3名教授指出，該校1萬多名師生選出的校務會議代表，去年10月13日通過了校長遴選辦法，將過去沿用多年的一階段校長遴選，修正為二階段選舉。根據校務會議決議，校長候選人須在第一階段全校教師1／3出席投票、且得票1／2的情況下，始得進入第二階段。

不料今年5月10日，該校校長遴選委員會召集人周燦德主持的第一次會議上，遴委會修改選舉辦法，將原第一階段得票門檻從1／2降為1／3；原本校長候選人須於該校3校區舉辦3次公開說明會，也被改為僅需要舉辦1次線上說明會即可；另外，遴委會更規定師生在說明會提問的問題，必須事先呈送，不得當場發問。教授們批評，遴委會這種恣意擴權、完全不尊重嘉大首次直接民主的做法，已經徹底違反大學自治原則。

3名教授指出，之後該校遴委會召集人因故自動請辭，另外2位遴委會委員、同時也是公立大學校長也接著請辭，遴委會遞補台灣教育大學系統總校長吳清基等人，但新增代表的委員會依然未與嘉大師生溝通。因此3名教授呼籲：立即解散校長遴委會並重新改選；立即停止此次校長選擧，調查與釐清事實；立即恢復1／2得票規定，且依規定召開3次校長候選人公開說明會。