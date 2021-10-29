備戰12月18日四大公投投票，民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、高虹安今宣布，民眾黨從11月12日至12月17日為期35天，將以「民主戰車」帶隊前進全台22縣市，啟動100場宣講活動，傳達「護藻礁、護食安、護台灣」理念。

反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選、重啟核四等四大公投案，民眾黨已表態「兩好兩壞」立場，反萊豬、珍愛藻礁投同意票，公投綁大選、重啟核四則投下不同意票，民眾黨規畫將推出「民主戰車」，預計在公投最後一個月衝破100場宣講。

邱臣遠指出，民進黨當年在黨外時期，憑藉一台「民主戰車」宣揚民主，遺憾的是，如今執政後卻走向完全相反的道路，民進黨開放萊豬進口、三接選址等，都是黑箱決策，還把民意視為仇敵，還稱「公投是惡鬥」，把倡議公投的人例如潘忠政老師、蘇偉碩醫師，通通打成中共同路人，這些說法與當年的民進黨背道而馳，民進黨創黨大老在天之靈看了，恐怕都會感慨。

蔡壁如說，「萊豬不要來」幾乎已是全民共識，民眾自然會有不同立場，但國、民兩黨用簡單的口號，要求大家公投全部投不同意或同意，形成兩極對立，如此對藍綠兩黨最有利，畢竟互相仇恨也互相需要，蔡英文總統說公投變成「黨同伐異的政治操作」，無疑是「打人喊救人」，民進黨硬要把多元的民意，通通抹成全部不同意，和民進黨訴求不同就是「中共同路人」，施以人身攻擊和編故事抹黑。

另外，核四廠爭議40年，耗費3000億元，到現在沒有發一度電。民進黨執政時追加核四預算，國民黨執政時把核四封存，雙方互罵推卸責任，搞到當年的新機器都已經變舊，現在重啟還要多花幾百億元，最快要7、8年才能發電。

高虹安表示，公投是讓社會透過對話和討論，決定出最好的辦法，比起國民兩黨爭論是否開放萊豬進口，政府應具體說明進口肉品的檢驗方式、瘦肉精飼料的使用品項，以及是否於屠宰前先行停用一段時間等資訊，並使用現行中央「追溯追蹤管理資訊系統」產製QR code，提供下游業者及消費者參考。