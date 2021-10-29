台灣許多年輕人當躺平族，只想留在舒適圈裡，不婚不生不奮鬥的生活，對此，一名網友無法理解，如果八年級生都躺平了，沒有人想努力買房，那為何房子還是一直蓋？然後價格越來越高呢？貼文引起討論，其中一位網友認為「單身的躺平族」最應該買房，且一間套房約500萬，每月薪資有3至4萬就買得起。

一名網友在PTT上發文表示，現在許多年輕人流行當躺平族，選擇不婚不生不買房的生活，如果七、八年級生都是這樣想，那為什麼房子還是越賣越貴？越蓋越多呢？從來沒有看過這麼違反經濟學原理的事情。

貼文引起網友熱議，不少人大嘆因為躺平族可以靠爸爸，身邊有蠻多八年級生早就有房子了，但都是家裡資助的。另也有人說，有部分的躺平族條件好，每天躺著都有收入，當然也會考慮買房子，只是不想生孩子而已。「躺著都有收入的人」、「8年級躺平收租的包租婆兒子」、「身邊八年級的已經超過6成買房了」。

不少人認為現在房價高得離譜，想到要背30年的房屋貸款就嚇到腿軟，最後只想躺平。對此，一名網友則發文回應說，那種單身一人的躺平族，其實更應該要買房子，通常一間套房約只要500萬元，只要每月薪資有3至4萬元就買得起，而且有房再躺平不是更好嗎？不用每個月繳房租，也不用擔心房東不租了，要另外找地方住。