Ju dimin' Mitch dunkin'. pic.twitter.com/UnK12UTF5B — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 29 2021

公牛前鋒迪羅薩差一點就可幫助球隊完成不可思議逆轉，可惜就是差一點！公牛29日最後關頭打出誇張12比0，轉眼縮小落後差距到1分，不過迪羅薩最後一擊宣告籃外空心，讓公牛無奈以103比104輸給作客的尼克，公牛中止開季4連勝，也讓東區已無不敗球隊。

原本這場比賽公牛刻意用儀式合約簽回昔日當家中鋒諾亞，且替他舉辦退役，公牛當然格外想把這場主場勝利留下，可惜公牛今天全隊手感欠佳，只能一路處於苦追窘境，打到最後2分59秒，尼克以104比91領先，看來形勢對公牛不妙了。

沒想到接下來公牛主宰場上局面，靠著拉文、迪羅薩與武切維奇等人帶領，竟然打到最後9.5秒追成103比104，尼克前鋒蘭道爾更在最後5.1秒兩罰落空，可惜暫停過後，公牛把最後一擊交給迪羅薩強行出手落空，無奈吞下本季首敗。

公牛雖有3人得分破20，分別是拉文25分、武切維奇22分與迪羅薩20分，可惜「球哥」朗佐鮑爾今天表現低迷，全場投8中2、僅拿6分；尼克以肯巴沃克21分最高，巴雷特也有20分，蘭道爾雖有13分、16籃板及9助攻的準大三元，他在最後5.1的兩罰落空，卻差點賠上輸球代價。