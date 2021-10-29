高雄仁武產業園區第一階段，優先以台13個坵塊招商，包括航太供應鏈「駐龍精密」、「成新科技」、「科力航太」、以及全球汽車電子居領先地位的「元山科技」、半導體設備大廠「天正國際」等5家上市、上櫃公司獲准進駐，預估總投資金額約42億元，未來可創造超過百億元產值、1368個工作機會。

高雄經發局長廖泰翔29日指出，仁武產業園區緊鄰國道10號，具便捷交通路網，可快速連接高雄港及小港國際機場，與高雄科學園區、楠梓科技產業園區及橋頭科學園區，形成廊帶群聚效益，此次L、B、G等3區13個坵塊招商，吸引共60家廠商申租，經發局自9月底陸續辦理各坵塊廠商評選，其中，L區域3個坵塊，優先於10月6日完成入區審查，29日公告獲選的5家廠商。

廖泰翔表示，仁武產業園區此次招商，特別允許共同申租，也就是廠商可透過組隊方式，聯名申租同一坵塊，不僅讓供應鏈產生群聚、提高產能效益、減少運送耗費，也大幅提升建廠彈性，在水、電資源及污染量的相互調配，也更具優勢。

獲選搶先入駐的駐龍精密，主要從事大型飛機機身結構零組件、引擎結構零組件及特殊模冶具的研發、生產及銷售，為法國空中巴士合格供應商、通過波音品質系統認證，2001年成立、2019股票上市，因著眼長期業務持續成長需求擴建廠房，這次更是聯合成新科技及科力航太，盼藉由3家廠商不同客戶資源，在製程技術互相支援，爭取更多訂單，也能節省物流成本，帶動高雄航太產業轉型。

駐龍精密發言人李汶育指出，感謝經發局規劃共同申租模式，讓駐龍得以攜手成新科技、科力航太等兩家供應鏈，共同進駐，科力航太公司是黑鷹直昇機製造原廠塞考斯基，技轉授權在台唯一的黑鷹T700發動機啟動器（Depot Level）氣動翻修廠，並已取得AS9110航太品質認證，未來將與漢翔公司合作引進F-16噴射燃油啟動器的維修能量，落實國防自主、提昇技術能量。

成新科技公司則專精於整合智慧化技術，例如AIoT、AI診斷、AOI與先進製造技術，包括如3D列印、自動化光加工技術，除了自有產品外，也可協助客戶開發專用設備，應用範圍涵蓋航太、電子、能源、生醫等各面向產業。

另外獲選的元山科技，是在地仁武廠商，1987年創立，為股票上櫃公司，主要生產智慧型直流無刷散熱風扇及散熱模組，在全球汽車電子領域取得領先競爭位置，更是德國主要車廠一級供應鏈夥伴，領先同業布局電動車與智慧駕駛IoT系統，進駐仁武產業園區打造全球營運、研發與智慧製造中心。

同樣獲選的天正國際精密機械，2012年成立、2018年上櫃掛牌，從事極小元件、晶片自動化檢測封裝設備製造及銷售，測包機在台灣市佔率達50％以上，此次是為擴建廠線入駐，短期目標是擴建半導體、Mini LED機台產線，導入AI與聯網技術，機台則透過數據分析與判斷以利自動化作業。

經發局表示，仁武園區以引進低污染產業為主，歡迎航太科技、精密機械、高值金屬、電子、電腦製品等領域優秀廠商一起加入投資高雄隊，未來入區廠商除了遵守園區環評承諾，包括太陽能光電發電裝置、自設水質水量監測設施及用水回收等環境友善作為外，也將導入AI、物聯網、監測技術等智慧化科技，帶動周邊產業升級轉型。

經發局指出，園區開發工程已優先施作工區開口、便道鋪設、排水工程等項目，方便進駐廠商同步建廠。近期也持續辦理B、G區共10個坵塊審查，預計今年底前完成，明年起陸續交地建廠，加速投資落地，獲選廠商依約需在交地後，3年內完成建廠。