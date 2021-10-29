睡眠是維持身心健康重要的一環，不同年齡層有不同的睡眠需求，疫情期間的外在社會環境壓力帶給民眾生理、心理、家庭、社會等多個層面的健康影響，根據台灣自殺防治學會2020年到2021年民調發現全台約1/4至1/5的民眾有睡眠困擾。

而失眠問題處理不當或安眠藥使用不當，將導致嚴重的身心健康失衡，甚至造成嚴重的社會安全問題，例如慢性失眠、藥駕、過量安眠藥自殺、藥物成癮等。

國衛院論壇邀請台大名譽教授李明濱及公衛學院教授陳為堅共同主持，研議「台灣鎮靜安眠藥不當使用之防治策略」，研究團隊彙整國內外失眠診治、安眠藥使用與非藥物治療指引暨跨科臨床觀點，邀集國內睡眠相關領域專家學者共同編纂「失眠診治準則」，並調查台灣鎮靜安眠藥使用趨勢及民眾失眠因應與醫療處置之現況，擬定台灣鎮靜安眠藥不當使用之防治政策建言，提供政府實務與政策之重要參考。

經過統計，台灣2014至2018年整體的鎮靜安眠藥使用總量有上升趨勢，顯示有睡眠困擾的民眾明顯增加，民眾以往用藥經驗與醫病溝通經驗，以及民眾了解睡眠困擾是否需要就醫，都影響民眾的就醫意願。而非經由醫師診斷開立處方獲取藥品，像是從親朋好友處獲得安眠藥的非醫療使用情形也有增加，也造成藥品不當使用的風險增加。

研究團隊匯集國內外文獻，整合國內公共衛生、精神醫療、睡眠醫學暨醫護、臨床心理學跨領域專家學者及民眾之意見，針對台灣鎮靜安眠藥不當使用提出全面性、選擇性、指標性三種防治策略，建立民眾正確的醫療認知以及藥物使用與心理暨行為介入知能，強化醫護人員與其他第一線專業人員對安眠藥誤用、濫用、高風險病患的辨識，提高早期辨識、正確診斷、有效治療、及時轉介、跨域共照等治療品質，發展失眠診治準則以輔助第一線醫師進行失眠診斷與處置。期望能幫助一同緩解民眾失眠的困擾。

造成失眠的原因百百種，民眾若有失眠的情形，建議與專業醫師討論自己的生活作息與相關生理、心理狀態，經醫師診斷用藥。避免自行購買成藥使用，因而忽略身體發出的警訊，延誤治療的黃金時機。