隨著飲食生活的歐美化，食物纖維攝取量變少，隨之而來的是人們大腸癌大幅增加。中醫學博士樓中亮醫師指出，除了反覆便祕、腹瀉，以及排便變細且便中帶血時，很可能就是腸道惡疾的徵兆之外，透過專業中醫檢視掌紋，也能看出些許癌變端倪，提醒患者多注意。

樓中亮指出，中醫認為掌紋的變化，可以反映臟腑、疾病的情況。如果罹患癌症或是成為易癌體質，內臟器官就會有衰退現象，在手掌上就會對應顯現出來。

樓醫師在《算癌症》書中提到，大腸癌是腸內的良性瘜肉轉變成惡性腫瘤，所以早點發現腸瘜肉，在癌化之前除去是很有效的預防方法。

要早期發現腸瘜肉，除了仔細觀察每天排便的狀況，如果有反覆便祕、腹瀉，以及排便變細，且便中帶血時，手掌也出現這類特殊紋路，就必須要注意。

樓中亮指出，「如果腸瘜肉出現，掌紋3線中會出現像芝麻大小的凹陷，甚至是小島紋：線的整體感覺會變淺且模糊，要確認3線上是否有凹陷，用手指將有凹陷的部分撐開看看就知道了，如果3線的寬度變寬，那就是了。」

癌症掌紋特徵，是在手掌上出現癌症線和島紋。(圖/《算癌症》時報出版提供。僅供參考，個人疾病須以就醫確診為準。)

樓醫師回想，曾有一回參加活動，剛好看見一位男記者的掌紋，就有大腸癌的徵兆，進一步詢問他的身體狀況，得知男記者近來排便時頗困擾，因為便祕和腹瀉交替，於是趕緊請他就醫檢查。後來得知果然確診大腸癌，幸好還是初期，經過腫瘤切除手術，目前預後良好。

(圖/《算癌症》時報出版提供。僅供參考，個人疾病須以就醫確診為準。)

每個人的掌紋各自不同，樓醫師指出，掌紋可以幫助提早警示，尤其如果雙手都出現癌症線和島紋，臨床意義就更大了，可以做為檢視身體健康的另類觀察點。

資料來源/樓中亮中醫師《算癌症》，時報出版。