國安特勤私菸案爆發後，當時總統府指示調查嚴懲，之後連帶行政處分與實際購買私菸者，包括侍衛室和永和警衛室7名將校全部重懲，每人至少1大過。當時總統府評斷是否留任標準，就是以「有沒有購買私菸」為依據，因此調查三位涉案上校組長中，僅有當時升將官排名第一的侍從組組長楊文津坦承購菸被調回海軍當幕僚後黯然退伍，陳敏華與熊揚國則在調查中否認，但最後陳以「大選維安記大功」兩者功過相抵，順利搭上將軍列車。

國防部長邱國正當初在國安局長任內進行前述調查時，直接挑明說「不能將有問題的人放在總統身邊，因為特勤工作唯一要求的就是忠誠。」才因此下重手。但如今事實證明陳敏華欺上瞞下，現任總統府侍衛長呂坤修要如何收拾善後，全國上下拭目以待。

私菸案造成當時侍衛長張捷及副侍衛長柳惠千，及當時陸軍與空軍數一數二的優秀將領差點中斷軍旅生涯。張捷先調任為陸軍司令部委員，去年轉任國防部參事，今年二月又起死回生，接任參謀本部訓練次長，任職僅兩個月後又接任國防大學副校長。

柳惠千原本是空軍的明日之星，本身具有博士學歷，也是重點培植將領，更是我國幻象戰機種子教官，一度可望由副侍衛長調升侍衛長，升中將是預料中之事，但私菸案後遭記大過，3年內不得調任重要職位，形同資歷完全斷裂，如幸好回空軍司令部當委員後，調往空軍教準部接任副指揮官，未來仍有一線希望。

當時的永和警衛室內衛少將主任林國欽，在國安局自清調查中，原自稱沒買菸，事後被查出在團購名單中以代號註記，以現金6萬7000元購買100條菸品，最後黯然下台。陳逸夫也因坦承買40條私菸，逃漏稅2萬3709元，檢方命他支付公庫2萬5000元，事後也遭記過調職，最後兩位也黯然退伍。

熟悉軍中人事作業的人士指出，軍人要升將官，考績要連續5年在甲等以上，不能出現乙等，如記大過，當年考績一定拿不到甲等，根本升不了將官，雖可「後功」抵 前過」 ，但陳敏華記過在先，記功在後，完全本末倒置，升少將完全不合理。

因為總統大選是去年1月11日，去年底作業時，不能以大選維安理由，獎勵陳敏華，記大功。陳是去年7月底記大過，竟在短短幾個月內功過相抵，他到底是做了什麼被記大功，總統府至今未曾說明。至於其軍階是否受此案影響，則要看監察院是否介入調查。