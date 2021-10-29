在德國越來越多公司將較高的生產成本轉嫁到產品之際，消費者也面臨物價全面上漲的壓力。

周四公布的數據顯示，德國消費者物價通膨，經調整以符合與歐元區數據比較之後，十月的初值讀數來到4.6%，高於九月的4.1%。

德國政府預計，今年全國通膨將達到3%，為近30年最高紀錄，2022年將減緩為2.2%，2023年為1.7%。

歸功於減緩疫情衝擊的支援措施，德國政府希望今年消費者可支配所得能上升2.5%，明年升3.8%。這將有助於滿足國內需求。

而對許多消費者而言，仍然感受到異常高的通膨，並懷疑物價上升，是否只像歐洲央行所稱的暫時性現象。

德國最大啤酒集團Radeberger集團表示，由於公用事業、物流、原物料成本上升，計畫明年春季將對酒館和零售的銷售價格提高，並分兩階段上調。

集團發言人表示，這些成本的增加，無法再用單純的效率提高來彌補。從2月1日起，酒館、餐廳將不得不支付較高啤酒費，而零售商、超市則從5月1日起面臨漲價。

在汽車消費上也有相同問題。在汽車製造商不斷減產之際，BMW和賓士都以較高的售價來彌補銷售的損失。

其他計畫要將較高的原物料和能源成本轉嫁給消費者的德國公司包括妮維雅(Nivea)、建材公司海德堡水泥等。

運動用品商Puma也在本周三表示，原材料成本的上升，可能會讓公司在明年下半提高售價。