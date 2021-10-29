矽晶圓廠合晶(6182)今早股價站回季線，累計前三季營收73.83億元，已接近去年全年營收水準，第四季隨著ASP提升以及產能已近滿載，營運還可望再升溫。合晶於10月中完成現增以及CB的籌資，共取得資金18.6億元，有助於充實營運資金。

合晶12吋產品也已開始貢獻營收，目前長晶產能在龍潭廠、基板在鄭州生產，而磊晶產品則在上海晶盟生產，12吋產品主要是重摻矽晶圓，主要應用mosfet市場，目前12吋的月產能約1萬片，因剛出貨、目前則在數千片的水準，明年會以填滿1萬片為目標。

今年車市好轉，合晶重摻矽晶圓受惠，目前合晶的重摻營收占比約60-65%。重摻矽晶圓產品主要是應用在電子元件；而輕摻則是以IC為主。合晶下半年8吋重摻客戶開始換約，預估價格逐月上揚，下半年營收成長幅度仍可維持雙位數。合晶第二季合計的毛利率達32%，除了受惠產品組合外，上海廠和鄭州廠都已達經濟規模，使合併毛利率大幅超出預期。

鄭州12吋產品已完成客戶認證中，開始量產出貨，初期月產能數千萬片，明年會填滿1萬片產能。