低軌道衛星數量預計未來幾年規模將出現大幅度成長，2025年到2027年合計規模將達7518顆，昇達科(3491)近期股價掀起一波飆漲，今(29)日再度攻上漲停124.5元，已經連續拉出3根漲停，法人預期，受惠低軌衛星，昇達科2022年每股獲利有機會挑戰7元以上。

根據SpaceX網路資料指出，低軌道衛星為5G行動通訊最佳輔助方案，解決通訊上死角問題，LEO覆蓋率高，Ku Band以上的頻率， 每個單位頻寬的成本大幅降低，低軌衛星的領先廠商有SpaceX、 Telesat、Oneweb、Amazon均為昇達科的客戶或潛在客戶。

MIC資料指出，國際廠商低軌道衛星數量於2021年已達1791顆、2022年預估為2825顆、2025年至2027年合計達7518顆，相當於每年發射數量為2022顆低軌道衛星汰換需求，相對應地面每一年400~800萬座地面接收站體與相關天線整合商機。

昇達科的產品線，以RF被動網路收發與訊號處理器或多工器為主，目前低軌衛星訂單能見度達5個季度，法人觀察指出，觀察未來低軌衛星地面接收站體的相位天線模組建構過程，Beamforming(波束成型)需要Swicth、PA(功率放大器)、LNA(低雜訊放大器)等去做訊號的強化或衰減，進而調整天線傳輸對位精準度，因為MIMO(載波聚合)使得每一條通道都有PA、LNA、Switch來做訊號強化或衰減。移相器則是主導天線主波束在Switch開關時做T/R路徑切換。LNA用在接收訊號、PA用來發射訊號，而乘載天線的PCB主板上，主晶片IC與RFIC周圍則有RF被動網路收發與訊號處理器或多工器去穩壓濾波。

昇達科競爭優勢以核心微波/毫米波技術與國際通訊大廠合作開發數位微波/毫米波模組與元件、衛星通訊天線模組與多工器等，能即時提供工程試製品，快速導入量產之生產彈性，昇達科看好挾技術專業，加上對產業生態的熟悉度，可望建立長期的競爭優勢獲取客戶信賴與認證，法人也樂觀預期，在低軌衛星商機帶動下，昇達科2022年每股獲利有機會挑戰7元以上。