綽號「金毛」的蔡姓男子今年2月曾在高雄某舞廳外砍傷網紅「超艾夾」，隨後還涉及仁武槍擊案，25日凌晨蔡男又率眾於高雄新興區一家娛樂城持刀鬥毆鬧事，砍傷一名男子背部，警方將涉案的蔡男、許男等5人依恐嚇、傷害、妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，雄檢聲押蔡男，但高雄地院裁定蔡男20萬元交保，目前檢警研議抗告，以確保社會安寧。

高市警新興分局25日凌晨2時20分許接獲報案，稱七賢一路某大樓門口發生民眾持刀鬥毆案，造成一名男子背部遭砍傷，警方追查後發現，其中一名涉案人是經常涉及街頭暴力的蔡男，警方陸續將蔡男及另外4名犯嫌拘提後，隨即依違反刑法恐嚇、傷害、妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

檢察官偵辦時特別指示警方將蔡男近2年內分別於高雄市新興區、鼓山區、苓雅區等地，所犯下的6起暴力傷害犯罪案件製作犯罪事實一覽表，針對蔡男反覆持刀傷人或暴力鬥毆，明顯已危害民眾生命安全，因此檢方向法院聲請羈押蔡男，經高雄地院法官審理後，裁定蔡男以20萬元交保。

然而針對蔡男反覆實施暴力傷害行爲，已嚴重危害社會秩序，造成民眾惶恐不安，且犯後並無悔意，有再反覆實施暴力傷害的危險，為了防止蔡男再度犯案，高市府警察局建請雄檢研議抗告的必要性，或請法院預防性羈押、限制住居等適當裁定。