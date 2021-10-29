碳化矽大廠科銳（Cree）已改名Wolfspeed（WOLF-US）周四股價大漲超過三成，達33.20％，收在121.04美元，主要受惠於業績大好及碳化矽產品市場快速擴張，激勵台股碳化矽廠漢磊（3707）29日股價大漲，最高一度達155.5元創新高。

漢磊自結9月獲利也繳出亮眼成績單，漢磊自結9月合併營收為6.59億元，稅前淨利0.75億元，淨利0.43億元，EPS為0.13元；累計8-9月EPS為0.19元。

漢磊9月合併營收僅有月增2.17％，但稅前淨利卻月增59.57％，顯示漢磊產品組合優化，毛利率走揚。

漢磊為國內唯一同時具備碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）的廠商，去年第三代半導體占營收比重少於一成，隨著全球車用晶片市場大爆發，今年占營收比重將達15-20％。

依據Wolfspeed財報顯示，2022會計年度第一季仍虧損，Non-GAAP稀釋後每股虧損0.21美元，但虧損已收斂，Wolfspeed也表示，隨著碳化矽產品大幅成長挹助，公司的營收已經連五季成長，未來該產品具有成長潛力。