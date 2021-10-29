蘋果周四(28日)盤後公布財報，低於市場預期，導致盤後股價一度下挫逾5%，市值蒸發逾1260億美元(約新台幣3.5兆元)，而微軟則因營收優於預期，股價上漲，將有機會奪回市值最高企業寶座。

綜合外媒報導，蘋果會計年度第4季營收833.6億美元，年增29%，但低於市場預期，執行長庫克(Tim Cook)表示，主要受供應鏈問題以及疫情影響東南亞工廠生產所致，其中，因供應鏈問題受到的衝擊超乎預期，導致公司損失約60億美元(約新台幣1668億元)，儘管東南亞廠產量在10月底前可大幅改善，但晶片荒仍未結束，蘋果大多數產品仍受供應鏈問題影響。

蘋果股價周四收在152.57美元，上漲2.5%，受財報表現不如預期影響，盤後股價一度下挫5.3%至144.42美元。

蘋果周四收盤時市值約為2.52兆美元，盤後一度重挫5%，將使蘋果公司市值減少約1260億美元，而微軟市值約2.44兆美元，盤後股價仍呈現上場，最快今晚美股市值排名就將出現榜首換人做的情形。

蘋果是在2010年時市值首度超越微軟，自2020年中期以後，蘋果市值就一直居於領先，這次的財報公布，不僅影響股價，也關係全球市值最高企業的地位之爭。