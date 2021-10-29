日本「二刀流」好手大谷翔平本季例行賽表現驚人，季後拿下無數大獎，幾天前他剛拿下由大聯盟主席佛雷德(Rob Manfred)頒出的《主席歷史成就獎》，今天稍早他又奪得由大聯盟球員投票產生的球員選擇獎，其中包括年度最佳球員和美聯傑出球員獎，雙雙打破聯盟紀錄，是史上頭一遭，而大聯盟也特別PO出一段3分鐘影片向他致敬，大谷更親自發表了感言。

He put on quite the SHO!



MLB Players have chosen Shohei Ohtani as the 2021 AL Outstanding Player AND Player of the Year! Congratulations Shohei!



Presented by @MLBTheShow #PCA21@Angels pic.twitter.com/d358fKFacc — MLBPA (@MLBPA) October 28 2021

大聯盟球員工會稍早在推特祝賀大谷，並放上一段長達3分鐘的影片，內容剪輯的非常精采，就像在致敬名人堂球星一般，首先影片中放出大谷本季在場上投打的畫面，並配上霸氣的文字，還有大谷本季投打數據，開頭用諧音寫著「Welcome to the 『Sho』(Show)」，加上大谷握拳慶祝的圖片，相當有氣勢。

而此獎是由球員所選出，所以影片中穿插聯盟幾位球星對大谷的讚賞，其中有紅人二壘手印迪亞(Jonathan India)、費城人強打哈波(Bryce Harper)、薛爾瑟(Max Scherzer)、金鶯外野手曼西尼(Trey Mancini)、藍鳥強打西曼(Marcus Semien)、巨人鐵捕波西(Buster Posey)、投手羅比雷(Robbie Ray)、天使隊友卓奧特(Mike Trout)。

影片最後當然不能少了大谷本人，他親自錄了一段感言：「非常高興，能從實際對戰過選手口中，聽到這樣評語，是件特別的事，所以真的很開心。首先要表達感謝，看著聯盟中那些優秀選手們的比賽，自己也會有所提升，從這意義上來說也很感謝大家，希望明年往後賽季也能拿出高水準表現和大家競爭。」

大谷例行賽結束後持續成為聯盟焦點人物，討論度完全不輸給季後賽球星，他先拿下《時代雜誌》2021年百大風雲人物、美國權威棒球雜誌《棒球文摘》大聯盟年度球員獎、美國權威棒球媒體《Baseball America》年度最佳球員、主席歷史成就獎，更以投手身份入圍美聯《漢克阿倫獎》，如今又摘下兩項大獎，距離美聯MVP真的越來越近。