大陸發改委10月19日起至27日連發16篇文，重擊「煤超瘋」現象。發改委29日上午再表示，近日發改委對大陸所有產煤省份和重點煤炭企業的煤炭生產成本情況進行調查，初步匯總結果顯示，當前煤炭生產成本大幅低於目前煤炭現貨價格，煤炭價格存在繼續回檔空間。

新浪財經報導，受此消息影響，29日上午大陸動力煤價格再度急瀉，更跌破每噸人民幣（下同）1千元大關，一度跌8.7％至960元。鄭煤期貨主力下跌超過6％。

此外，29日A股煤炭股全線下跌。中煤能源再跌2.9％，兗煤跌3.1％，神華跌1.1％；首鋼資源降1.9％。

大陸發改委在27日會議上，曾經指定坑口動力煤價格最高為每噸528元，雖然28日大陸動力煤期貨已跌至1051.8元，較10月19日最高價已經大幅下跌47％，但在官方強力干預下，市場普遍預料煤價還將下修。

發改委價格司在會議上規定，動力煤坑口價格基準價為每噸440元，最高調幅為20％，即每噸528元。煤企可以基準價為基礎，在浮動範圍內確定坑口價格。

報導指出，發改委價格司的意見較稍早前發改委運行司更強硬。按照發改委運行司先前要求，當前各地要求煤企5500大卡動力煤坑口價格，不得高於每噸1200元。