美國聯邦參議院今天全體一致通過「安全設備法」（Secure Equipment Act），禁止美國視為構成安全風險的華為或中興通訊等企業，取得美國監管機關核發的新設備許可。

路透社報導，安全設備法是美國政府打壓中國電信與科技公司的最新行動，上週在聯邦眾議院以420票對4票通過，現在將呈交總統拜登簽署。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）說：「我們已知華為與中興通訊等受中國國家主導的公司將構成國安威脅，不得讓他們參與建構我們的電信網路。」

安全設備法將禁止美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission FCC）向列入FCC「受規範設備或服務清單」（Covered Equipment or Services List）的公司審查或核發新的設備許可證。

今年3月，FCC依據2019年一項保護美國電信網路的法律，認定5家中國企業對美國國安構成威脅。

這5家公司包括先前提到的華為技術有限公司與中興通訊，還有海能達通信股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司與浙江大華技術股份有限公司。