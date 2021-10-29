全球產油大國沙烏地阿拉伯稱石油輸出國家組織（OPEC）及其盟友將維持溫和增產計畫，推升國際油價，按照中油浮動油價公式，預估11月1日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調漲0.1、0.6元。

若依估計調整幅度，92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升27.9元，將是油價連續5週上漲。

根據中油浮動油價公式，累算至10月28日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶83.86美元，較上週83.51美元上漲0.35美元；新台幣兌美元匯率27.845元，較上週27.935元，升值0.09元。

依浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升各上漲0.7、1.7元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，尤其以韓國為主要指標，且須衡量油價平穩措施，預料中油將吸收部分漲幅，下週汽油、柴油價格每公升將各調漲0.1、0.6元。（編輯：楊蘭軒）1101029