《功夫》於2004年上映，在香港衝出6128萬港幣（約2.1億新台幣）的絕佳票房，直到2016《寒戰II》才打破（6682萬港幣，約2.3億新台幣），讓周星馳一舉奪下第24屆香港金像獎最佳影片，但在拍《功夫》過程中也有不少趣事，其中袁和平就在座談會時分享為拍攝一場戲時和「星爺」周星馳互動的趣事。

袁和平昨（28）日在香港浸會大學舉行座談會，據《香港01》報導，席間提到當年拍攝《功夫》時，周星馳為拍攝「暴牙珍」正在搽唇膏，但不慎塗歪了鏡頭，卻拍了40多個take，從下午4點拍到晚上8點，讓「八爺」袁和平乾等整整2個小時，原來袁和平原定晚上6點開始拍攝，當時還下著雨也沒遮蔽，只好枯等。

因為當時在拍攝城寨樓上的房間「暴牙珍」正在搽唇膏，而袁和平則領著眾人在城寨廣場等待，形成一個三角形陣勢，但也由於等的很久，天色漸暗，袁和平便抬頭向上問周星馳「你想怎樣呢？」周星馳則回應「咦，八爺（袁和平）你在做什麼？」八爺（袁和平）自言自己沒有回應，反手指一指天示意：「天都黑啦，拍不到，可以收工啦。」

不過詢問八爺為何不直接跟周星馳說天黑要收工了，袁和平說，「我就看看周星馳想玩什麼玩這麼久，結果怎樣，都是要下班，這個場沒有燈打，又沒有天空的自然光，拍不到自然就要下班。」