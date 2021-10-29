從命理角度來看，有些寵物具有轉運、改善風水的效果，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，狗、貓、魚、鳥、烏龜都是有利家宅風水的動物，不過牠們都是有靈性的，養好了能招來財運，帶來好運，如果養不好，就會帶來災禍，影響運勢。

▍1.狗：鎮家宅

狗是常見的寵物，從命理角度來看，狗為天官，能夠辨別邪正，幫助人們鎮宅，讓邪氣不能入侵。在養狗的時候要注意，狗五行屬土，在選擇狗窩時，盡量避免使用金屬材料，金洩土，會不利狗的健康。另外，還要注意狗的衛生，財神肯定不喜歡髒亂的環境，保持家庭的通風，狗毛及時清理，才能遠離晦氣，興旺財運。

▍2.貓：催財運

貓也是現代人喜歡養在家中的寵物，在易學中，貓可歸為白虎，屬陰，天生通靈，雖缺乏陽剛之力，但能以柔克剛，化解一些煞氣，護家宅安寧，家人平安健康。另外，我們經常會看到商店會擺放招財貓，來催旺財運，所以，在家中養貓也具有招財的作用。

▍3.魚：聚財富

在風水中認為，家中養魚，可以催財化煞，特別是眾所周知的錦鯉，錦鯉一直以來被認為是財富的象徵，代表著大吉大利。在家中養魚，是非常吉利的事情。建議將魚擺放在家中的財位，那麼聚財效果更佳。但若是家中採光不足，那就不要養魚了，否則會加重家中的陰氣，導致財運受損。

▍4.鳥：帶好運

養鳥對風水有好處，可以選擇一些具有吉祥意義的鳥，如像徵平安吉祥的喜鵲、具有招財作用的金絲鳥、能夠增進夫妻感情的相思鳥、可以興旺文昌運的百靈鳥等。不過，養鳥適合空間較大的房子，因為鳥兒都比較喜歡開闊的氣場，而如果房子空間狹小，就會影響鳥兒的健康，對家宅的運勢也十分不利。

▍5.烏龜：可長壽

烏龜又被稱為「玄武」，是非常有靈性的動物，養在家中可化煞、招財，烏龜還是特別長壽的動物，很多飼養龜的人家，亦是看重了其長命百歲，逢凶化吉的寓意。養龜的時候，要多給牠們曬太陽，維持飼養環境整潔，才可維持牠們的健康，也會對主人的運勢有極大的幫助。一旦龜生病，則會對鎮宅的作用產生負面的影響。

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