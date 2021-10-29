桃園機場必須24小時營運，其中照明就占機場整體耗電量15％。桃園機場29日表示，近期2座航廈主體空間及空側機坪2萬多盞燈具全部換成LED燈，不但年省387萬多度電、1163萬元電費，且減少排放二氧化碳241萬公斤，一舉多得。

桃園機場公司連續3年獲國際機場協會（ACI）綠色機場評比肯定，機場公司總經理但昭璧指出，桃園機場利用疫情期間，將第一、第二航廈現有主體空間及空側機坪2萬餘盞複金屬燈及傳統燈具，全面汰換為LED燈，其中10月9日完成空側機坪區59座投光燈桿544盞LED投光燈更新，提早完工249天；其他區域燈具也已汰換95％，預計11月中全部完工。

但昭璧說，機場照明全部換成LED燈，不僅提升夜間作業安全，還省下大筆電費與維護成本支出，且完全符合ICAO相關照明規範。LED節能省電、演色性佳、照度均勻及環保無汞，機場照明每年可減少387萬多度耗電量，節省1163萬元電費，另可減少排放二氧化碳241萬公斤，相當於20萬棵綠樹的吸附量；此外LED壽命可達5萬小時，是舊有燈具壽命2.5倍到10倍，且照明時間可達5年，等於也省下維修人力及成本，環保又經濟。