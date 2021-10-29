經濟部技術處因應這股龐大產業與醫療需求，超前部署細胞再生創新技術，運用科技專案支持工研院開發出創新「細胞自動化生產系統」，完成全球整合最完整的系統模組，也是國內首座結合細胞培養、品質檢測及收穫繼代等完整功能的自動化系統，MIT技術打造，細胞存活率高，產能還能變10倍，將有助於國內生技產業轉型，進一步搶攻細胞培養市場。 經濟部技術處自2017年起以科技專案持續支持工研院建立「細胞生產自動化系統」，可生產「貼附型幹細胞、體細胞」作為生物製劑或生物藥品，應用範圍廣泛，包含細胞治療、細胞組織再生修復等用途，初期將先鎖定心血管疾病、糖尿病慢性傷口作為切入點，後續逐步擴大應用範圍，已取得臺灣、美國專利，希望帶動國內細胞培養產業，轉型為工業化生產，推動本土生技產業邁步前進。 工研院生醫與醫材研究所副所長沈欣欣表示，面對龐大的商機，細胞生產的品管、安全性及有效性的管制將是勝出的關鍵。由於目前細胞生產以人力操作為主，加上國內臨床試驗的蓬勃發展，市場亟需更多產量投入，而產量高、品質穩的「細胞生產GMP製程」就是最佳的解決方案。 工研院研發的「細胞生產自動化系統」具有三大特色，第一是生產自動化，搭配自動環境控制、智能監控、機器手臂取代換液等人工作業等設備，僅需原先的3至4成人力，就能產出傳統的10倍產量，更能降低不良率，細胞存活率在95%以上。第二是封閉的製造設備，能降低細胞污染的風險，更能確保品質。第三是國產技術打造，並可依業者多元需求，客製化搭配不同模組打造出專屬設備，還能協助規劃廠房、輔導建廠輸出，未來更能切入「委託研究開發暨生產服務（Contract Development and Manufacturing Organization，CDMO）」，可以提供全球產業整合模組最完整的「細胞工廠」。