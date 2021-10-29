找工作的路途並非一帆風順，有時候嚮往的企業尚未開缺，而正在招募的公司卻也不盡理想，不過礙於現實，部分求職者選擇先求有再求好。有名網友日前在Dcard平台發文表示，自己從畢業到現在已待業2年多，只找得到24K的工作，但考量已快「吃土」，詢問大家「要不要先委屈自己去做？」引發熱議。

有名網友日前在Dcard平台發文表示，都只找得到24K的工作，但已經快吃土了，猶豫「要不要先委屈自己去做」？不然從108年畢業至今待業2年多，賴在家裡跟父母要錢，但（24K）很低薪，且工時長、月休8天、1天上班9~10小時，還是服務業，讓他無奈表示「我平常都是擺臉色的那個，現在要我微笑面對人群還真麻煩，但為了錢也沒辦法」。

此文一出，引發熱烈討論，不少網友直言「啊你這樣是能找到什麼」、「其實我覺得以你的作文能力和態度，給你24k都嫌給太多」、「沒能力但又想賺錢的有什麼資格做能擺臉色的工作」、「那你就在家繼續擺臉色好了」、「這種腦子給你14000我都嫌多」、「先不要討論工作有什麼問題，我覺得你的態度才是大問題」。

另外，也有網友給予建議「去賣衣服啊，服飾店都有三萬吧」、「如果不想面對人群，作業員比較適合你」、「有很多兼職工作輕鬆又不高壓的，比如相片審核員，或是打馬賽克的」、「工廠缺一堆技術員都大於24k你怎不去」。

隨著國內疫情逐漸穩定，不少企業重啟徵才計畫，其中不乏許多薪資不錯的行政助理、技術員等職缺，包括：溢豐綠能科技股份有限公司徵求董事長司機兼助理，薪資4萬元；宏蔚工程有限公司徵求執行長秘書，薪資4.5萬元至6萬元；友德鋼鐵有限公司徵求作業員，薪資4.5萬元至5.5萬元；巨和鋁業股份有限公司徵求作業員，薪資4.8萬元至6萬元，更多優質工作機會，請上1111人力銀行。

【圖片、文章由1111人力銀行授權】

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