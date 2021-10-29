一具10噸重履帶突滾落載運的曳引車，路旁停放轎車瞬間壓成鐵餅。(翻攝自記者爆料網）

驚悚影片曝光！10噸重履帶突滾落曳引車 轎車瞬間壓成鐵餅

高雄市楠梓區德中路今（29日）清晨發生一起拖板車載運10噸重履帶，不慎翻落壓扁自小客車的駭人事故。一輛貨櫃曳引車載運大型重機具的履帶底盤，疑未固定落實，經過彎道時，履帶直接翻落壓在路邊一輛轎車上方，轎車整個遭壓扁，幸好當時車內沒人，但目擊民眾在案發當時都驚嚇連連，直呼「畫面太驚悚」。

警方調查，楠梓警分局交通分隊金6時25分接獲通報前往楠梓區德中路與德中路81巷口處理一件交通事故，經到場了解發現為劉姓男子駕駛營業貨櫃曳引車行駛於德中路北往南至大學２９路彎道時，車上載運之重型機具履帶疑似因綑綁不牢掉落，致毀損停放在路旁的自小客車、重機車，當時車上無人，現場無人受傷，劉男酒測值為 0.00 mg/l無酒駕情事。

楠梓分局藉此提醒大家上路前務必檢查車況與載運貨物之牢固情況，與大型車保持安全距離，轉彎時應減速慢行，以避免發生交通事故。