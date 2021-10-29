年底4大公投即將登場，國民黨將於30日發起夜宿凱道49天，台北市議員羅智強29日在臉書發文，本周日晚間7時將在凱道舉行「公投萬聖節」，中廣董事長趙少康更化身為Netflix原創韓國影集《魷魚遊戲》中的男主角成奇勳，要通過北市議員游淑慧所扮的一二三木頭人娃娃，誓言帶領4大公投闖通關。

羅智強指出，「夜宿凱道49」活動的第2夜，將在31日晚間7時至10時展開，屆時將在凱道舉辦公投萬聖節，邀請大家一起角色扮演cosplay，不管是蜘蛛人、超人、鋼鐵俠，歡迎一起來為公投集氣加油。

羅智強說，黨內同仁也將在凱道破天荒的玩起「魷魚遊戲」中最熱門的123木頭人，由號碼為456號的趙少康帶領，要通過游淑慧扮演的詭異娃娃所給的考驗。他也邀請蔡英文總統走出總統府參與活動，當晚也會留1號藏鏡人的角色給蔡英文。

羅智強表示，不管是在輕鬆中嚴肅，或是在嚴肅中輕鬆，就是要努力的讓大家知道，「1218，全民站出來，一起拚公投」。同時也呼籲支持者穿上大家最喜歡的萬聖節裝扮，一起來凱道拚公投，活動地點為台北賓館旁凱道（中山南路與公園路中間）。