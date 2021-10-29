打BNT後出現全身血斑、牙齦出血和血便，高雄男緊急送醫後驚呼「幸好不在腦和內臟」。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

民間合購的BNT如火如荼地開打，但也陸續傳出接種疫苗後的副作用。高雄一名林姓男子上周日（17日）打完BNT後，隔了2天身上出現血疹，後來更出現血便與牙齦出血的狀況，緊急送醫發現他的血小板指數暴跌，造成雙手大出血，所幸經過治療逐漸好轉，他也忍不住驚呼說「幸好出血點不在腦和內臟，不然可能已享年」。

一名林姓男子今在臉書社團《爆料公社公開版》發文表示，他在10月17日接種了第一劑的BNT疫苗，兩天後身體出現局部血疹，到了10月22日血疹遍布全身，同時也出現血便與牙齦出血的狀況，緊急就醫治療。

高雄一名男子打完BNT後全身出現血疹。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

林姓男子透露，到院後做了檢查，發現血栓及血小板低下，一般人正常數值應該是15至40 萬/mm3，但他當前3天測量都只有1千左右，後2天2千，即便輸了4包血小板，還是立即降回一千，結果就雙手大出血。

林姓男子還幽默地說「幸好出血點不在腦和內臟，不然可能已...享年」。所幸男子在高醫醫護人員的細心治療與照顧下，血小板指數已上升到4萬7千左右了。他並提醒大家如果打完疫苗之後，發現身上莫名出現血疹的狀況，最好就趕快去看醫生了。