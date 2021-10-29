行政院昨拍板軍公教明年調薪4％，依照往例，國營事業也將一併調薪，不過，台電今年頻頻出包，是否調薪引發議論。對此，經濟部長王美花今在立法院受訪時表示，國營事業調薪方案，會就國營事業的整體績效跟工作表現，組成專案會議討論。

基本工資審議委員會日前決議，明年元旦起，基本工資從現行月薪2萬4000元調漲至2萬5250元、時薪由160元調至168元，調漲幅度約5.21％；為避免基本工資調漲對受疫情影響產業造成衝擊，相關配套經濟部規畫在10月底提出。

王美花今於立法院備詢前受訪表示，目前跨機關已初步討論完畢，今天還會與產業溝通，確定後會對外說明草案，但仍須呈報行政院通過。

此外，行政院昨日宣布，軍公教明年調薪4％，國營事業也可望跟著調薪，但台電今年事故頻傳，甚至造成多次大停電，媒體詢問是否會影響調薪，王美花說，國營事業調薪，會等到軍公教調薪確認後，就國營事業的整體績效跟工作表現，組成專案會議討論。