台北1名菲律賓籍女子到通訊行辦電話卡，從老闆口中得知辦門號送免費上網1個月，菲女因此同意申辦，沒想到門號後來竟被應召站用來派工，菲女因遭警方依妨害風化罪嫌送辦。台北地檢署調查後，認為菲女未有任何犯罪行為，依罪嫌不足處分不起訴。

警方移送指出，梁姓男子去年12月11日以1萬2000元月租承租台北市中山區某房屋做為性交易處所，菲女則於去年7月29向台灣之星申請行動電話，以不詳方式交付越南籍應召女子聯繫派工使用。

警方接獲檢舉前往查緝，當場逮到越女與男客剛完成性交易，價碼為2000元，因此認定梁男、菲女是共犯，涉嫌《刑法》意圖使男女與他人為猥褻行為而媒介、留容以營利罪。

菲女否認犯行，辯稱她申登該門號，是因當初到通訊行申辦電話卡時，老闆告知辦門號可享有1個月免費上網，她才會申請，門號是被老闆拿走，她不知道會被應召站從事非法使用。

梁男也否認犯行，辯稱他租下該房屋後，是無償提供1名綽號「小玉」的有人居住，沒有參與應召站運作。

檢察官調查發現，應召女子的上層是另名LINE匿稱「YUKI」的女性，與梁男、菲女互不相識，沒有任何交集，男客也從未與2人聯絡；免費1個月上網的優惠，並未逸脫通訊行有多門號可供客戶選擇可能性的交易型態，難認2人有參與性交易犯行，遂依罪嫌不足處分不起訴。