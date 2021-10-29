國民黨主席朱立倫在台灣光復節時提出「四個捍衛」，對尬總統蔡英文的「四個堅持」，新北市長侯友宜今表示，尊重每個人的說法，他堅持的價值只有一句話就是「追求民主自由人權法治，捍衛中華民國、保護台灣人民」，另對於27日議員何博文質疑侯不願對共機擾台發出譴責，侯今被問及再度動怒表示，用咄咄逼人態度質疑他對中華民國有無效忠？「這是對我人生做大的侮辱」。

民進黨團議員27日輪番要求市長侯友宜對共機擾台表態，侯友宜回應誓死捍衛中華民國，議員卻跳針式質疑侯不表態，侯友宜怒回，公職40幾年，歷經幾十場生死槍戰捍衛人民「被槍抵著頭都不怕了，我怕誰？」接著連4次反問：「你做過嗎？」何博文回嗆：「我如果是你，比你更勇敢。」場面氣氛火爆。

新北市議會今進行總質詢，由民進黨團議員張維倩、何淑峰、陳永福、李余典、彭成龍聯合質詢，陳永福幫何博文緩頰說，「覆巢之下無完卵」，侯友宜忍不住回嗆：「我的過去議員都了解，用質疑態度問我對中華民國有無效忠，是對我人生最大的侮辱，我願意用生命熱血保護台灣人民」，怒批議員質疑他的態度是不對的。

陳永福認為，市長專心市政OK，但也要不能都不關心國事，反被侯吐槽：「我是市長，問我市政就好，不要再浪費時間」。

張維倩指問侯友宜，對於朱立倫提出的4個捍衛是否認同？侯說，最近標語有夠多，對於每天創造的新名詞他都尊重，大家也會各自解讀，對他來說，只有一句話就是捍衛中華民國台灣人民自由，捍衛民主自由人權法治是普世價值。

張維倩質疑，侯是國民黨明日之星，未來如去大陸參訪還敢講一樣的話嗎？侯堅定地回應，「任何國家都不能侵害中華民國，傷害台灣人民」，這是他始終不變的初心，他不管到哪去都會堅持自己的理念。