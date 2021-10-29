美國之音報導，一組來自美國兩黨的參議員28日對一部年度國防政策法案提出一項修正案，將出於踐踏人權原因而對中國主辦的冬季奧運會實行外交抵制。目前離北京冬奧會的開幕還有不到一百天的時間。

這項由共和黨參議員米特·羅姆尼(Mitt Romney)領銜推出的修正案與參議院今年6月通過的與中國抗衡的一攬子法案《美國創新與競爭法》中所包含的文字類似，將禁止國務卿將聯邦資金用於為美國政府僱員參加北京冬奧會提供「支持或便利」。

《美國創新與競爭法》在參議院得到兩黨支持，但是眾議員們提出了自己的抗衡中國的法案版本，使參議院通過的這部法案在眾議院擱淺。在國會兩院忙於拜登總統的國內開支議事日程之際，該法案的前景並不明朗，而北京冬奧會在明年2月就要開幕了。

羅姆尼等參議員提出的修正案將把這項外交抵制條款加入《2022年國防授權法》。自從1961年以來，國會每年都通過了這部國防法案。修正案呼籲「結束中國共產黨持續的踐踏人權行為，包括對維吾爾人的種族滅絕」。

已有美國國會議員呼籲，全面抵制北京冬奧會或者改換冬奧會地點，並抨擊公司贊助北京冬奧會並與中國共產黨政府為伍。美國國務院已將中國政府對新疆維吾爾穆斯林和其他少數民族的打壓定性為「種族滅絕」。但中國官員堅決否認在新疆踐踏人權。

不過，這項修正案只是要求美國政府實施外交抵制，但允許美國政府向運動員以及美國奧林匹克與殘疾人奧林匹克委員會及其僱員和承包商提供資金。

羅姆尼在給路透社的一份聲明中說，這樣的抵制「將打擊中國共產黨，而不是懲罰我們的美國運動員。」

這項修正案的聯署者有民主黨人蒂姆·凱恩(Tim Kaine)、艾德·馬基(Ed Markey)與共和黨人托德·揚(Todd Young)。羅姆尼和他們三人都是參議院外交委員會成員。眾議院議長、民主黨人佩洛西(Nancy Pelosi)也呼籲外交抵制。

白宮目前正在計劃安排總統拜登與中國領導人習近平在今年年底之前舉行視訊會晤。白宮目前基本避免這一爭議，並表示希望與盟友討論聯合對策。