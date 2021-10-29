女星熊熊（卓毓彤）上圍突出，擁有G級傲人身材，再加上甜美臉蛋，近年人氣飆升，雖去年發生不雅片流出風波，熊熊仍堅強面對，最近她和好友夏宇童上節目聊到第一印象，夏宇童直言當年第一眼見熊熊就被嚇到，因為對方胸部比頭還大，遠看就像有三顆頭在跑，令熊熊在一旁哭笑不得。

熊熊和夏宇童等人近期上《一袋女王》大聊閨密情，夏宇童直言先前就聽說熊熊身材好到嚇人，8年前第一次見到真人時還是被嚇到，因為熊熊有一張小巧鵝蛋臉，遠看胸部比頭還大，像是身上有三顆頭，而且因為桌子低，熊熊到餐廳後胸部就像是直接放在桌上，讓夏宇童內心震撼傻眼，最後脫口問：「這是真的嗎？」

夏宇童上節目分享對熊熊第一印象。（圖／翻攝自一袋女王 Youtube）

見此，熊熊當下也大方說絕對是真的，還伸手邀夏宇童摸摸看，最後夏宇童直呼真的是「一手無法掌握」，而她更補充，兩人第一次見面時她真的無法專心，因為熊熊一笑或是有其他動作，上圍也會隨之「波動」，讓夏宇童自嘲自己真的很像「癡漢」，忍不住就會把視覺停留在熊熊上半身。

夏宇童說，第一次見面時熊熊不僅開放讓她出手「驗貨」，還吐露胸部大的壞處就是容易讓人覺得很淫蕩，一樣小秀性感的衣服在一般人身上看來是時尚，但熊熊一穿別人就會想入非非，甚至是會被批評「想勾引人」。

熊熊去年遭遇私密片外流風波，為此曾消失神隱一段日子，後來她走出陰霾上節目分享心情，直言去年那段時間天天像是過身處地獄一般的日子，「男友、朋友的背叛、朋友的離開、失去工作、還要面對酸民的霸凌、賀爾蒙失調、投資失敗、各種狗屁倒灶，腦補抹黑一次爆發，真沒一件好事。」