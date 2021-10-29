國民黨立委林文瑞日前接到民眾陳小姐陳情，指接種AZ疫苗數日後，出現下肢無力、多次跌倒，撥打1922反映未果，呼籲基層院所要積極通報，中央救濟中心要快速審查，並從寬認定。與會的疾管署防疫醫師林詠青表示，醫療院所和衛生局都可通報，會持續加強溝通。

國民黨立委林文瑞、吳怡玎上午在立院舉行「不良反應報不報 通報機制管不到」記者會，會中針對新冠肺炎疫苗注射後，導致不良反應的臨床診斷及通報機制提出質疑。

民眾陳小姐日前向林文瑞陳情，今天親自出席記者會說明接種疫苗後不良反應與通報狀況，她說，自己於7月26日在基隆市立醫院接種AZ疫苗，一週後出現下肢無力症狀，經基隆市衛生局轉介到三軍總醫院基隆分院就醫，當下也有向醫師表示疑慮，可能是接種疫苗後產生的不良反應，但醫師示意不要亂猜測，並給予消炎止痛藥，旋即出院。

陳小姐表示，之後下肢無力狀況日趨嚴重，導致多次跌倒，最後在10月初轉介到基隆長庚醫院，發現脊椎部分關節破裂，並進行關節更換手術，當時向醫師反映曾接種疫苗，但醫師稱沒有血栓，只有血糖過高，不過她從來沒有血糖的問題。

陳小姐指出，後來她求助基隆市議員韓世昱，協助她抽血檢測，才發現血液中的D雙聚體指數高達標準直兩倍以上，她不敢想像若再拖下去會發生什麼傷害，希望政府幫忙她治療血栓、籌措醫療費，讓她恢復健康的身體。

林文瑞說，政府不斷強調，接種疫苗是「利大於弊」的選擇，此說法固然沒錯，但針對接種疫苗後可能引發的不良反應，政府也有責任向國人說明，並提供醫療救治與救濟管道。吳怡玎提醒，政府資訊公開透明很重要，不能蓋牌，另基層院所要積極通報不良反應，中央救濟中心也要快速審查，並從寬認定。

與會的疾管署防疫醫師林詠青說明，接種疫苗後出現不良事件，不須確認是否是因疫苗的因果關係，醫療院所和衛生局就可通報，這部分會持續和醫療院所溝通，並請衛生局協助。

至於受害救濟，林詠青表示，民眾可自行申請，不需要提供病歷、佐證證據等，主管機關會成立審議小組由獨立專家委員會審議，會加速審議流程，法定審議時間是半年，會朝縮短一半來努力，目前申請救濟案件約1千多件，若確定跟疫苗相關的死亡案件，可賠償50萬至600萬元，視相關性與嚴重程度給予賠償。