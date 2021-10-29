晶心科(6533)RISC-V進入收割期，不僅今年營運可期，明年也持續樂觀，隨著RISC-V穩定成長，相關貢獻也將穩定成長。

晶心科今年進入RISC-V的收割期，展望第四季，惟因去年第四季基期較高，故第四季年對年成長幅度有限，但預計全年營收仍會維持在相當水準，今年權利金收入應該有機會在20~25億顆左右。進入2022年，晶心科可望繼續維持動能，2022年整體營收成長幅度有機會達40%，其中，RISC-V和V3差不多，但RISC-V略高於平均。

聯發科(2454)旗下翔發投資持股13.26%晶心科，位居第一大股東，今年上半年營收比重又升到9.52%，營收貢獻3414萬元，預估2021年RISC-V的權利金還可持續增加。

目前晶心科較主要的對手是美國SiFive，其他同業多半都是未上市櫃，晶心科的競爭優勢是產品技術如DSP領先，產品成熟度以及效能較好，和同業的終端市場大多類似，例如AI(人工智慧)、HPC(高速運算)、雲端運算等，但產品要夠好、夠有深度才能進入此領域。

就營收占比來說，晶心科今年美國的案子金額較大，所以地區別占營收比重的波動會較大，希望未來還能再增加美國地區的營收占比。

另外，由於晶心科積極招募RISC-V研發人員，明年整體人員預計增加20%，故明年整體營業費用預計將增加約15%。