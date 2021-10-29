曾因凍齡美貌登上國際媒體的資深女星陳美鳳，出道數十年始終維持嬌媚無暇臉蛋與婀娜身材，被封為「最美歐巴桑」，保養之好讓台灣人羨慕、外國人驚豔，演藝工作忙碌的美鳳姐，平時會抽空利用社群分享生活日常，與粉絲保持互動，今天突然曬出性感床照，還寫下：「你跟他…睡了嗎？」，一大早就香豔刺激到不行。

完全看不出已經65歲的陳美鳳，仍是貌美如花，但身旁無伴，只有愛犬愛貓陪，今年7月因疫情關係，她低調跟好友簡單聚餐慶生，當時許下3個願望，羞認想脫單，期待碰到一個能跟她說：「我不能給你全世界，但是我的世界全給你！」的良人，陳美鳳經歷過一段失敗婚姻、離婚官司纏訟訟多年，恢復單身至今空窗6年，仍渴望愛情。

今天一早，陳美鳳在臉書更新了近況，竟貼出一張閨房床照，照片中美鳳姐慵懶趴在雪白的床單上，身上同色系睡袍半褪，露出雪白香肩，黑色長髮披散在身上，她手上還拿了朵粉紅玫瑰，畫面唯美又性感。

陳美鳳在這個時刻有感而發，寫下：「每個早晨看起來都那麼相似，有些改變就在這恆定的日出日落中發生了，肌膚之親…浪漫的夜.....你跟他…睡了嗎？」，引人遐想的文字，讓人好奇反問：「鳳鳳....妳跟誰睡了？」，連星友都來拷問，方馨猛追：「說～昨天誰睡妳旁邊」，陳美鳳笑說見面要跟她講，而有網友猜美鳳姐是跟貓貓狗狗同眠，陳美鳳竟回答：「不是惹」，還附上兩個愛心符號，更讓人有想像空間。