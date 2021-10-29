全球知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與開發團隊 WolfEye Studios 即將在 2022 年 1 月 11 日於 PC、PlayStation 與 Xbox 多平台同步推出以蠻荒西部為主題的嶄新動作 RPG《詭野西部（Weird West）》，為所有玩家帶來超現實的感官體驗。今日除公開《詭野西部》的全新遊戲預告外，Steam 上已開放預購，售價新台幣 688 元。

遊戲官方影片

成為蠻荒西部的傳奇！Devolver Digital 1/11 推出動作 RPG《詭野西部 Weird West》

探索《詭野西部》建構屬於你的暗黑狂想，在那裡，執法者和不法之徒共同站在最前線，面對著各種奇異怪誕的生物。這是由一群非典型「英雄」們所締造的原創傳奇，你在這片無赦之地上所做的每個抉擇都將左右這段旅程。

成為蠻荒西部的傳奇！Devolver Digital 1/11 推出動作 RPG《詭野西部 Weird West》

預購遊戲的玩家將會獲得遊戲內一匹名為 Calamity（暫譯：災厄）的騾子，這個可靠的夥伴將為探險的啟程增添更多助力，包含可攜帶物品數量加倍、面臨敵人的追殺時可選擇逃脫，也可以在追逐限時任務目標時更快得手。Calamity 背上的鞍具也將備有一些探險時的必需品，例如開鎖器、繃帶、各種工具以及一個 Golden Ace of Spades（暫譯：黃金黑桃 A）的升級籌碼。

遊戲特色

•詭野西部：重新塑造狂野西部世界的暗黑幻想，執法者、槍手與奇幻生物將共享邊境，每個人都有自己的行事準則與獨特的動機。

•交織的命運：透過不同角色的原創故事來了解西部世界，從一個角色的旅程接續到另一個，直到最後一章，你將發現所有旅程匯聚成一個難分難捨的交點。

•精心定制的體驗：每場遊戲歷程都是獨一無二的，因為遊戲會根據玩家的行為與過去的選擇來左右故事的走向，達到最「理想」的劇情展開。

•沉浸式模擬：《詭野西部》支援在模擬沙盒的世界中進行不同風格的遊玩方式，遊戲中的角色、派系甚至地點都會根據玩家所作的決定做出相對的反應。

•高風險：玩家面臨著無法挽回的殘酷選擇和後果 ── 其中也包括送掉自己的性命。

對這款全新的動作 RPG 遊戲有興趣的玩家們，可以追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 WolfEye Studios (@WolfEyeGames) 的 twitter 以獲得最新的遊戲資訊。