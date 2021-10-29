據大陸國家衛健委公布，昨天（28日）新增64例新型冠狀病毒確診個案，其中48例為本土病例（內蒙古19例、甘肅12例、黑龍江9例、青海3例、北京2例、寧夏2例、雲南1例）；另16例為輸入病例（廣東4例、上海3例、廣西3例、浙江2例、雲南2例、北京1例、內蒙古1例）。

黑龍江省的新增本土病例全來自黑河市，哈爾濱市抗疫指揮部敦促市民如非必要不出哈爾濱市、不出省，公職人員如必須離開哈爾濱市，需持48小時內核酸檢測陰性證明，返回後須再進行一次核酸檢測，結果陰性方可返回工作崗位。

★全大陸現有高、中風險區2＋20個 涉7省份

根據大陸國務院聯防聯控機制有關規定，經專家諮詢組綜合評估研判，市指揮部決定，自今天（10月29日）10時起，將黑河市愛輝區長海社區盛泰小區76號樓5單元、黑河市愛輝區人保財險社區林業集資樓1號樓4單元調整為中風險地區。

目前，大陸全國共有高中風險區2＋20個。

★已向甘肅派出重症、感染、院感防控、檢驗及中醫專家19名

今天（10月29日）上午，甘肅省舉行新聞發佈會，介紹疫情防控相關情況。甘肅省政府副秘書長梁朝陽介紹，大陸中央已向甘肅省派出重症、感染、院感防控、檢驗及中醫專家19名，指導患者救治工作。甘肅省成立省、市兩級醫療救治專家組，其中，省級專家組94人，市級專家組556人，集中最優醫療資源和力量，全力開展患者救治。

目前，確診的75名患者中，70人在蘭州市第二人民醫院雁灘分院集中救治，5人在張掖市第二人民醫院集中救治。