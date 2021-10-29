陷入線民風波的立委黃國書，27日在立法院質詢台時自嘲，「我倒覺得管中閔校長，目前的狀況好像跟我有點相似，也就是說這屆任期結束後都不再連任。」對此，資深媒體人蔡詩萍昨(28日)在臉書直言，這讓我們注意到，原來民進黨也早已不是昔日的黨外，那麼的純真，那麼的理想性格了，「反而也有它戴上魔戒後，無可避免的傲慢與低俗」。

蔡詩萍在臉書以「黃國書提醒了我們：民進黨已經是戴上魔戒的政黨了！」發文指出，仔細再想想黃國書這個自嘲，卻不無有趣的，反映了朝野藍綠政黨，十分有意思的主客易位，「此一時也彼一時也」的鮮明對照。黃國書確定是要離開政壇了，但他的一席話，卻很可能是一面照妖鏡，照出了藍綠今夕的對照表。

蔡詩萍指出，不妨回頭在不算遠的歷史裡，找對照線索，記得當年「阿扁與阿珍」的故事，走鐘成「貪腐家族」的變形記時，不少民進黨的支持者，不是很愛半開玩笑半認真的說，「啊國民黨以前不是貪得更多嗎？！」「現在阿扁家族貪的，算小case啦！」這種心態，就是反權威反到把權威的模式，都不小心「內化成」自己心靈的一部分，《魔戒》之所以令人警惕，就在於，它提醒了我們，「權力的腐蝕性」，是貫穿革命者、改革者的靈魂的，稍稍不慎，改革者也好，革命者也好，就掉進了了「權力的貪婪」，「新權力者的腐敗」陷阱。

因此蔡詩萍指出，黃國書委員「莫名其妙」的把自己因線民事件不續任的事，無端扯上管中閔校長被民進黨政府「阻攔了」一年多的任期，是不是很無厘頭？也是不是言外之意的，讓我們注意到，原來民進黨也早已不是昔日的黨外，那麼的純真，那麼的理想性格了，反而也有它戴上魔戒後，無可避免的傲慢與低俗。

最後，蔡詩萍直言，線民風波還在持續燃燒，當年威權國民黨確實做了很多傷天害理的事，但線民風波也告訴了我們「從威權轉型到民主，路程沒那麼輕易抵達，在檢討，反省過往的歷程中，如果拋棄不了『齁，終於讓我當家作主了』的仇恨心態，任何一種揭秘，都可能回頭傷了自己，回頭提醒世人，戴魔戒的人始終難逃權力的陰暗面」。