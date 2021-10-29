林子熙在台視、myVideo影集《2049》劇中飾演心理諮商師，她透過「記憶重建室」意外看見病人莫允雯和自己擁有相似過往，成為心中難以彌補的巨大創傷，因此在為莫允雯諮商的同時，她也不得不面對治療自己內心的過程。

林子熙演出前，導演建議她接受一次心理諮商，她意外挖出自己和母親「有很大的結」，瞬間在諮商師面前掉淚。莫允雯則同樣對心理諮商感興趣，曾體驗被催眠3小時，直呼：「非常震撼的療程！」

林子熙（左）與莫允雯有對手戲。（瀚草影視提供）

林子熙劇中因自幼被母親疏離冷落，導致身心始終被痛苦不安的情緒包圍，林子熙現實中其實備受父母關愛，但她為準備角色進行心理諮商的過程中，發現自己其實一直渴望母親的肯定，卻始終沒能得到，她如今回憶起諮商後的心情仍忍不住哽咽，「那天回去我非常難過。我覺得我被療癒了，可是有非常大的低潮，因為我覺得我都懂，我卻沒辦法對她說出口。」

莫允雯曾體驗被催眠3小時。（瀚草影視提供）

林子熙開始認真思考如何修復和母親的關係，她也表示心理諮商過程和自己原本想像的不太一樣，原本很緊張，卻在諮商師溫柔的引導下，不斷地挖出自己和母親的相處問題。她最後不忘詢問諮商師該如何詮釋這個角色，諮商師說：「就當妳就好了，因為妳非常靠近妳母親，順著妳的心去演就好了。」

心思細膩的莫允雯大方承認看過心理諮商師，「當演員壓力很大、生活壓力，多一個中立的人來聽我聊天。」她表示，「有人認為心理諮商是神經病才看的，我覺得並不是，我覺得是幫助個人更了解自己，不管壓力過大、想認識自己都可以。」她更鑽研過「自我療癒」的方式，「拍攝前剛好有朋友介紹催眠，以前打死都不想接觸，覺得讓別人控制我的潛意識！」但她經歷3小時催眠療程後發現，「和電影演的不同！」

莫允雯表示，催眠時能聽自己的聲音、看心理的畫面，催眠師只是幫助翻譯這些畫面和聲音，她也才了解，「從來沒有感受到這麼重的壓力在我肩膀上，強迫去感覺和看過去回憶，很像我們這部戲，可能20年前埋在地底下的事情，那是你的潛意識告訴你需要面對這件事。」但了解這些痛苦後，才感覺到肩上卸下沉重負擔，「以前會哭一哭當作沒事，長大才發現認識自己很重要！」