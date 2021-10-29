由於航空貨運需求可能會因強勁的全球貿易成長幅度以及壅塞的海上交通而持續偏高，加上亞洲的航空客運量應可在2022年有所恢復，中華信評將華航(2610)的評等展望由「負向」調為「穩定」。同時，中華信評確認華航的長期發行體信用評等為「twBBB+」，短期發行體信用評等為「twA-2 」。

中華信評指出，美國與歐洲強勁的消費者需求應可持續為2022年的貿易量提供支撐，台灣在亞洲較為有利的地理位置，亦為華航在未來12個月期間航空貨運需求的支持因素。同時，由於國際旅遊仍持續低迷，客機班次減少使客機機腹貨艙的運能因此受限，這將限制航空貨運運能的恢復。持續吃緊的航空貨運運能，應能將華航的貨運裝載率維持在疫情前的水準以上，並使航空運價費率維持在2020年至2021年的高檔水準。

客運部分，中華信評認為，亞洲各國之間重新開放國際旅遊的跡象更為明確，這應有助於華航的航空客運業務在2022年復甦。預期華航未來一至二季在客運量的提升上因各國仍將實施邊境管制措施與檢疫隔離要求而較為有限，但許多政府正計畫在疫苗接種率達到足夠水準後放寬入境限制，航空客運量可能會在休閒與商務旅行需求回升的情況下於2023年進一步加快復甦腳步。

航空貨運運價費率的提升，加上貨運量的增加，將推升華航2021年的EBITDA至疫情前的水準。華航對2021年資本支出的控管讓公司有能力得以降低借款水準。華航2022年租賃借款可能會增加新台幣140億元至新台幣180億元，主要反映A321neo飛機的交機。

「穩定」的評等展望在反映強勁的航空貨運需求以及逐漸恢復的客運量，將使華航得以維持其營運現金流量，並將其2021年與2022年的FFO對借款比維持在高於12％的水準。亞洲新冠肺炎的新增病例減少，以及疫苗接種率升高，應會促使各國政府將目前的旅遊限制放寬，並為該地區2022年與2023年的客運量復甦提供支撐。