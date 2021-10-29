日本眾議院大選將於31日投開票，鑒於疫情使內閣支持度不振，首相岸田文雄的選戰目標是執政黨自民黨與盟友公明黨合計席次過半，但實際上恐怕自民黨得單獨過半才算真正勝選。

日本第49屆眾議院選舉將選出465席眾議員，任期4年，過半數為233席。選前自由民主黨在眾議院有276席，聯合執政的公明黨29席，合計為305席。

但自民黨在這次選戰面臨選民對政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策不滿，以及在野黨在約7成選區結盟共推候選人的挑戰，各界多認為本次大選自民黨的席次將會減少，關注的焦點都是自民黨能把損失控制到什麼程度。

被視為眾院大選前哨戰的參議院山口與靜岡2選區補選24日投開票，結果自民黨1勝1負，即使身兼自民黨總裁（黨主席）的岸田文雄全力輔選，還是失去了靜岡縣的席次，形勢相當嚴峻。

日媒分析，自民黨在之前3屆大選都獲得大勝，若這次自民黨席次大減，岸田文雄必然面臨無法凝聚黨內的困境；自民黨能否單獨過半，可能才是本屆大選執政黨真正的勝敗標準。

為維持執政權，岸田日前在電視節目上說，大選目標是執政聯盟能取得過半數席次，並希望盡可能贏得更多席次，以推動政策。

岸田訂出的選戰目標雖然與2014年及2017年大選時前首相安倍晉三的目標相同，但今年選前自民黨與公明黨合計有305席，過半數席次的目標可說是相當低，即使兩黨掉了72席也能達成；有評論認為，岸田把勝選標準設定的如此保守，目的是在避免選後被追究敗選責任。

自民黨選舉對策委員長遠藤利明對此表示，合計席次過半只是「最低標準」而不是勝選標準；自民黨內曾擔任過閣員的人士說，明年夏天就是參議院選舉，即使執政聯盟過半數，但席次大減的話，黨內必定會一片混亂。

日媒指出，岸田若要維持黨內團結，除了最低標以外還有3個目標，分別是自民黨「單獨過半233席」、贏得「安定多數244席」、「絕對安定多數261席」。

「安定多數」是指執政黨可在眾議院17個常任委員會獨占委員長職務，且擔任過半數委員，自民黨減少32席以內將可達成此目標；「絕對安定多數」則是在各委員會都能達成執政黨委員多於在野黨委員，自民黨減少15席以內可以達成。

自民黨在過去3屆大選都贏得絕對安定多數席次，也使得前首相安倍晉三得以執政長達8年。

日前各家日媒民調結果顯示，自民黨與公明黨的執政聯盟在本屆大選仍可贏得過半數席次，但自民黨能否維持單獨過半，各民調結果不盡相同。

自民黨內人士說，以選戰情勢來看，自民黨要獲得絕對安定多數應很困難，但希望能達成次佳的安定多數；若自民黨連單獨過半都無法達到，恐會演變為追究岸田責任，在黨內掀起政治風暴。