一名外送員送餐時，忽遭一名台北市刑警大隊員警尾隨，員警搶奪餐點後逃逸。外送員今天與市議員開記者會時仍感到恐慌；北市警說，員警依搶奪罪送辦，並列關懷輔導對象。

民進黨籍台北市議員洪健益今天與外送員在市議會開記者會。林姓外送員指出，9月23日深夜騎車送餐時，忽然發現一名男子尾隨進入送餐地點民宅，過程中，男子宣稱為點餐民眾，他認為有異，男子忽然伸手搶餐點，且被對方壓制，雙方發生拉扯。

外送員表示，過程中，對方曾出示公務員證件及表明員警身分，他趁隙傳簡訊給點餐民眾，才順利脫困，男子搶奪餐點後離去，他當晚就向轄區派出所報案。

外送員說，北市刑警大隊隔天晚間通知他前往洽談，才發現搶奪餐點的是員警，且案發約1個月後，才被知會前往洽談和解，但對方律師一直要求他簽和解書，但動手搶餐的員警卻在旁吃食物，他感到不解，且至今仍覺得恐慌。

出席記者會的北市警局督察長翁群能指出，向當事人再次表達歉意，此件個案，經查發現搶餐的為刑警大隊隊員，後續協助家屬把員警強制就醫，並依搶奪罪嫌把員警移送士林地檢署偵辦，員警行為確實不恰當，但個案不能代表所有警察。

北市刑警大隊長蔡燕明表示，此名員警因身體不適，案發當天請假就醫，深夜搭計程車時，突然要求司機停車，並下車攔阻外送員；案發後除把員警強制送醫外，並列為關懷輔導對象，至於懲處部分，將依人事法規處理。（編輯：李錫璋）1101029