外送產業是近年來發展蓬勃的新興產業，從大街到小巷；從都市到鄉下甚至是離島，都可以看到許多外送員不分晴雨幫大家服務，但平台業者今年一連串減薪的作為，以及外送員勞動地位長久以來妾身不明，勞動權益一直缺乏對外送員有利且有效的保障，因此近日成立全國外送產業工會，希望協助守護外送員的權益。

全國外送產業工會近日於舉辦成立大會，宣告全國外送產業工會正式成立，並選出理事長與理監事等幹部，未來將擴大招收會員，期待透過會員夥伴間的凝聚，能夠讓外送產業能夠更為完善，無論是外送員的勞動權益、餐聽與平台間的權利義務，抑或是消費者與平台間的保障，都期待能夠往更好的方向邁進。

疫情期間，外送產業成為防疫的重要一環，籌備幹部們透過一次次的投書、新聞稿，呼籲政府制定疫情期間外送指引，獲得許多縣市政府採用。幹部們也積極爭取能讓在高風險值勤下的外送員優先施打疫苗，獲得中央認同，如將北北基桃外送員列入第7類優先施打名單，許多夥伴得以在七月便施打第一劑莫德納疫苗。

外送產業工會籌備幹部們透過一次次政府政策討論會議、學術研討會議、政黨政策諮詢會議、媒體以及政論節目，不斷的把外送產業遇到的問題呈現在國人與各級政府官員眼前，也獲得高度重視。目前勞動部已經開始了產官學相關研究案，立法院部分委員也開始對修法的可能性進行研議，六都市政府也開始啟動制定、修改外送產業自治條例的研商會議。期待在不久的將來，外送產業全體夥伴的權益能夠獲得較為合理的保障。