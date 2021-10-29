大陸央視新聞報導，男子劉東因投資失敗，今年5月間開著進口轎車，在遼寧省大連市街頭連續闖紅燈、追撞貨車又肇事逃逸，造成5死8傷慘劇，大連市中級人民法院29日一審宣判，被告劉東以危險方法危害公共安全，判處死刑，剝奪政治權利終身。

判決指出，今年5月22日11時40分許，被告劉東駕駛寶馬轎車沿大連市中山區五惠路由西向東行駛時，因無法接受投資失敗的現實，突然加速車輛，故意衝闖紅燈，衝撞多名正在五惠路勞動公園北門人行道斑馬線過馬路的行人，造成4名被害人當場死亡，一名被害人於當日搶救無效死亡，8名被害人不同程度受傷。

之後，劉東駕車繼續行駛至五惠路與解放路交叉處，追撞一輛廂式貨車，致該貨車損壞。隨後劉東棄車逃離案發現場。當日13時許，劉東到昆明街派出所，稱其駕車與他人車輛發生追撞，但不承認自己開車撞人的事實，在公安機關確定其為本案犯罪嫌疑人後，經審訊，其供述了自己的犯罪事實。

據了解，5·22轎車撞人逃逸案件發生後，遼寧省委、省政府，大連市委、市政府高度重視，省委書記張國清，省長劉寧做出批示，市委書記譚作鈞多次調度案件偵辦、善後救治等工作，市長陳紹旺坐鎮指揮，副市長駱東升第一時間趕赴現場指導偵辦、傷者救治、死者善後等工作。被告劉東到案後，經檢驗鑒定，排除他毒駕、酒駕嫌疑。

全案由遼寧省大連市人民檢察院於9月16日提起公訴。大連市中級人民法院於10月13日開庭審理。

大連市中級人民法院認為，被告劉東無視法律，故意以危險方法危害公共安全，造成5人死亡、多人受傷、他人財產遭受損失的嚴重後果，其行為侵犯了不特定多數人的生命、健康和財產安全，構成以危險方法危害公共安全罪。

判決稱，劉東因自身投資失敗，以極端方式發洩情緒，在城市中心區域公共道路上駕車加速行駛，故意衝闖紅燈，衝撞正在人行道過馬路的大量行人，造成多人死亡、受傷及他人財產損失，社會危害極其嚴重，社會影響極為惡劣，故依法對其判處死刑，剝奪政治權利終身。對附帶民事訴訟原告人的訴訟請求，法院同時依法作出判決。