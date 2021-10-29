民進黨立委蔡適應服務處主任林明智表示，會尊重議員意見。（蔡適應服務處提供）

泛藍基隆市長人選才傳分裂，民進黨內也陷入混戰，呼聲最高的立委蔡適應現未表態，但民進黨基隆市議會黨團總召、律師議員鄭文婷29日宣布爭取黨內提名，力拼首位基隆女市長。對此，市黨部表示歡迎，蔡適應服務處則回應尊重。

出身律師的鄭文婷，2015年也曾角逐2016基隆市立委， 如今又宣布參與基隆市長，其參選聲明指出，基隆在過去7年在現任市長林右昌主政下已脫胎換骨，邁向國際海港城市成為國門第一站，未來將走入基隆2.0的時代，如何塑造進步城市，考驗下任市長的格局與高度。

鄭文婷認為，台灣已選出首位女總統，身為台灣頭的基隆卻未曾出現過女市長，在女性主導過國政的台灣，相信專業、專職的女市長會為市民打開另種眼界，她身為賣豆漿的女兒，出身基層勞動家庭，當選議員後也辭去法律事務所業務專心扮演民代角色，為仁愛區民眾無私奉獻。

對此，市黨部稍早回應，黨內人才眾多，針對有意願的人都持歡迎、尊重的態度。立委蔡適應服務處主任林明智則說，民主進步黨是個有制度的民主政黨，任何符合資格的黨員，都有爭取公職人員提名的權利，他和蔡適應皆尊重鄭文婷的意見。

林明智強調，蔡適應長期配合林右昌的市政規畫，向中央爭取足夠預算，協調各單位幫助基隆的建設發展，包括城際快捷公車、高地供水改善及監督軍港遷移等。他說，黨部在縣市首長參選事宜上有相關辦法和機制，相信黨中央會為基隆市民提出最佳的人選。