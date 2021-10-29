看好美國疫後經濟快速復甦，以及2020至2025年以珍奶為主的手搖茶在美國市場將有3.1％的複合年增長率，以「Sharetea歇腳亭」品牌布局全球發展連、可望在明（2022)年Q1正式上櫃的興櫃連鎖餐飲集團聯發國際（2756)，為深耕高獲利、高成長的市場，董事長鄭凱隆表示，集團將於2022年正式啟動「美國500」擴張計畫，以每年成長20％的節奏在美國拓點展店。

鄭凱隆表示，美國人收入有70％用在日常生活消費，是全球最大消費市場，「Sharetea歇腳亭」在美國市場的訂價高於其它市場，年營收中有56％來自美國，且「Sharetea歇腳亭」在美國採單店加盟，毛利亦為全球市場之最，「美國開一家店的獲利，可抵其它市場區域加盟的5家店」。為此，聯發國際希望挾已站穩美國市場的既有優勢，持續聚焦深耕北美市場。

「Sharetea歇腳亭」2013年進入美國市場，為深耕美國市場，聯發國際於2015年成立美國子公司Lilian USA LLC.如今在美國與加拿大營運中店數已達125家，裝修中的有17家、已簽約則16家，為北美市占最高的台灣連鎖茶飲品牌。與同業相比，公司目前對美國市場占比達56%，淨利率明顯優於同業。

歇腳亭1992年從台北南陽街的小茶攤起家，2004年成立聯發國際，公司旗下主要品牌「Sharetea歇腳亭」遍布全球4大洲、15個國家、50座國際城市，359家門市，插旗香港、美國、加拿大、杜拜、新加坡等地。

聯發國際深耕美國，主要是看準美國2020年GDP金額達20.94 兆美元，消費佔GDP七成，美國總人口中白人佔60.1％，但卻擁有全國83.9％財富，消費力道強勁，有使用者付費觀念，願意花錢追求品質，且品牌忠誠度高。同時，當多數同業採區域代理方式拓展，造成獲利下滑，聯發國際採單店加盟，創造較高毛利且公司管理力道深，並能掌握品質。

據了解，歇腳亭美國門市的單店營收等於台灣開五到八家店，獲利等同，顯示美國市場值得深耕。

聯發國際2019年公司合併營收達9.88億元，稅後淨利1.19億元，每股盈餘9.89元。去年因受全球疫情衝擊，2020年公司合併營收6.41億元，稅後淨利1929.9萬元，每股盈餘1.47元。今年公司業績持續回升，2021上半年度合併營收3.87億元，稅後淨利4873.9萬元，每股盈餘3.71元。

2020年因受疫情衝擊，聯發國際關閉低生產效率的店面，積極優化成本結構，並翻新新店門面等，毛利率已從2019年45.18％躍升到50.63％，現存店面均為獲利表現佳的門市，後續會持續聚焦在高毛利、高成長市場的加盟事業為主。